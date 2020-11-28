Atasözleri genel olarak bakıldığında insanlara ders vermek amacıyla söylenmiş sözlerdir. Atasözleri geçmişte yaşanılmış olan olaylardan çıkarılan dersleri anlatmaktadır. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir.



Yazın Gölge Hoş Kışın Çuval Boş Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Tarımla uğraşan kişilerin çalışma ve hasat dönemi olan yaz mevsiminde yan gelip gölgede yatan insan, herkes hasat yapıp depolarını doldururken tembellik yapmanın neticesinde kış mevsimini aç kalmakla geçirir. İnsan yaşamını gençliğinde, henüz hali vakti yerindeyken kurar.



Kısaca atasözü açıklaması



Gençlik dönemlerinde bir şeyler kazanmayıp eğlence peşinde koşan insan, hastalığında ya da ilerleyen dönemlerinde bunun acısını çeker. Kişiler gelecek günlerini iyi geçirmek için bugünlerden hazırlık yapmalıdır. Son olarak ise insanlar belirli dönemlerinde sıkıntı çekerek geleceklerine yatırım yapmış olurlarsa ilerleyen dönemlerde sıkıntı çekmezler.