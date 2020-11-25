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    25.11.2020 - 16:21 |

    Ye Kürküm Ye Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Ye Kürküm Ye değiminin ortaya çıkış sebebi esasında insanın kendisine değil de kılık kıyafetine önem vermesidir. Bu deyim daha çok insanların giyim kuşam düzgünlüğüne bireyin kişiliğinden daha fazla değer verdiğini ifade eden niteliktedir. Sizin için Ye Kürküm Ye atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması konularını tüm detayları ile birlikte derledik.

    Ye Kürküm Ye Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Ye Kürküm Ye değimi çok sıklıkla kullanılan bir değim olma özelliği barındırmaktadır. Bu yüzden taşıdığı anlam büyük önem taşımaktadır. 

     Ye Kürküm Ye Atasözünün Anlamı Ne Demek? 

     Şık ve pahalı bir şekilde giyinmiş olmak, çok şık ve zengin görünüme sahip takılar takmak kişinin itibarını arttırır. Bu itibar esasında giysilerin içindeki kişiye değil, dışında mevcut olan görünüşüne yapılan hürmetten olmaktadır.

     - Ye Kürküm Ye atasözünün anlamı şudur; Gösterilen saygının kişinin karakterine karşı değil, zenginliğe, giyime, kuşama ve varlığa, karşı gösterildiğidir.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Çok güzel ve de pahalı giyime sahip, çok şık ve zengin görünümlü takıları takmış olmak itibarı arttırır. Gösterilen bu itibar esasında giyilen kıyafetlerin ve takılan takıların içindeki kişiye değil, üzerindeki görünüşüne olan hürmetten olduğunu dile getirir.

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