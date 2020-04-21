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    HaberlerEğitim Haberleri Yel Eş Anlamlısı Nedir? Yel Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:20 |

    Yel Eş Anlamlısı Nedir? Yel Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Yel kelimesi halk arasında Türkçe içerisinde yaygın kullanılan bir sözcük değildir. Ancak yine de anlamı pek çok kişi tarafından bilinen bir kelimedir. Diğer yandan yel kelimesinin eş anlamlısı daha fazla kullanılır. Peki, yel eş anlamlısı nedir? Yel kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Yel Eş Anlamlısı Nedir? Yel Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Havanın yer değiştirmesi ile beraber oluşan esintiye yel denmektedir. Farklı şiddetlerde ortaya çıkabilen yel için aynı zamanda TDK eş anlamlı olarak, ‘rüzgar’ sözcüğünü sunmaktadır.

    Yel Eş Anlamlısı Nedir?

    Yel kelimesi için kullanabileceğiniz eş anlamlı alternatif sözcük rüzgar olarak öne çıkıyor. Herhangi bir şiddet üzerinden havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti şeklinde anlamı ifade edilebilir. Bu anlamı üzerinde yan ile beraber eş anlamlı olarak rüzgar sözcüğünü kullanabilirsiniz.

    Yel Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Gündelik yaşamda yel kelimesi yerine eş anlamlı olan rüzgar sözcüğü daha çok kullanılmaktadır. Gel aynı zamanda mecazi anlam şeklinde de değerlendirilir. Örneğin herhangi bir durum için ‘yerinde yeller esiyor’ şeklinde geçebilmektedir.

    ‘’Hava durumuna göre bugün yel çok güçlü.’’

    ‘’Rüzgar yüzünden saçlarım sürekli bozuluyor.’’

     

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