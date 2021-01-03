Yemek Zıt Anlamlısı Nedir? Yemeğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Günlük hayatta sıkça kullandığımız yemek kelimesi anlamı aş ekmek tüketmek ısırmak dalamak çizmek bitirmek gibi manalara gelmektedir.



Yemeğin Zıt anlamı Olan Kelimeler



Her kelimenin bir anlamı olduğu gibi yazılışı farklı anlamları aynı olan birde eş anlamı var olmaktadır. Bunun yanı sıra bazı kelimelerim zıt anlamları yoktur. Yemek kelimesinin de zıt anlamı bulunmamaktadır.



Yemek kelimesinin bir anlamı var olduğu gibi bir de eş anlamlısı vardır Yemek kelimesinin eş anlamı ise aş aşındırmak manalarına gelmektedir. Bunun yanı sıra yemek kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağımız eşsiz lezzetlere sahip olmakla beraber lezzet ve tat bakımızdan dünya ya yayılmıştır. Bu nedenle de bu unsur Türklerde önem teşkil eder.