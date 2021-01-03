BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Yemek Zıt Anlamlısı Nedir? Yemeğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 04:54 |

    Yemek Zıt Anlamlısı Nedir? Yemeğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türkiye yemek mutfağı yönünden kendine özgü çeşitleriyle oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Yemek kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız hayatımızın bir parçası haline gelmiş bir kavramdır. İnsanlar yaratılış gereği yemek yemeden yapamazlar çünkü bu doğal bir gereksinimdir. Yemek zıt anlamlısı nedir? Yemeğin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Yemek Zıt Anlamlısı Nedir? Yemeğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler


    Günlük hayatta sıkça kullandığımız yemek kelimesi anlamı aş ekmek tüketmek ısırmak dalamak çizmek bitirmek gibi manalara gelmektedir.

    Yemeğin Zıt anlamı Olan Kelimeler

    Her kelimenin bir anlamı olduğu gibi yazılışı farklı anlamları aynı olan birde eş anlamı var olmaktadır. Bunun yanı sıra bazı kelimelerim zıt anlamları yoktur. Yemek kelimesinin de zıt anlamı bulunmamaktadır.

    Yemek kelimesinin bir anlamı var olduğu gibi bir de eş anlamlısı vardır Yemek kelimesinin eş anlamı ise aş aşındırmak manalarına gelmektedir. Bunun yanı sıra yemek kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağımız eşsiz lezzetlere sahip olmakla beraber lezzet ve tat bakımızdan dünya ya yayılmıştır. Bu nedenle de bu unsur Türklerde önem teşkil eder.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da hareketli gece! Suçüstü yakalandılar

    Adana'da hareketli gece! Suçüstü yakalandılar

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Tüm geçim kaynakları gitti! 'Görünce çok ağladım'

    Tüm geçim kaynakları gitti! 'Görünce çok ağladım'

    Sıradaki Haber