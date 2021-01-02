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    02.01.2021 - 20:57 |

    Yeni Zıt Anlamlısı Nedir? Yeninin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlamlı kelimeler bütün dillerde olduğu gibi bizim dilimizin zenginliği açısından önemli olmaktadır. Diğer bir yandan zıt anlama sahip olan kelimeler birbirlerini var etmenin ve açıklamanın en önemli yöntemlerinden birisi olmaktadır. Bizlerde bu yazımızda sizlere yeni zıt anlamlısı başta olmak üzere bu kelime ve zıt anlamlı kelimeleri ile ilgili birçok bilgiyi derledik

    Yeni Zıt Anlamlısı Nedir? Yeninin Zıt Anlamı Olan Kelimeler


    Yeni kelimesi dilimizde sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelerden olmaktadır. Türk Dil Kurumunun sözlüğünde yeni kelimesini açıklayan 9 farklı anam bulunmaktadır. Bu anlamların başında ise kullanılmamış veya az kullanılmış şey anlamı bulunmaktadır. Diğer anlamları ise henüz başlamış olan veya var oluş zamanından bu yana çok fazla zaman geçmemiş olan anlamları da bulunmaktadır. Ayrıca zarf olarak kullanılan anlamı ise biraz önce olmaktadır.

    Yeninin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Yeni kelimesinin zıt anlamı olarak birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeleri sıralamak gerekirse karşımıza; eski, antik, bayrı ve yıllanmış kelimeleri çıkmaktadır. Bu kelimelerde yeni kelimesi gibi sıfat özelliği gösteren kelimeler olmaktadır ve hepsinin genel anlamı uzun süre önce veya uzun zamandır kullanılan olmaktadır.

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