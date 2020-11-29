Yenilen Pehlivan Güreşe Doymaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kaybetmeyi bir türlü yediremeyen insanlar için en güzel atasözleri içerisinde yenilen pehlivan güreşe doymaz cümlesi geliyor. Bu atasözünün ne anlama geldiğini öğrenmek suretiyle, farklı yerlerde cümle içerisinde veya tek başına değerlendirebilirsiniz.



Yenilen Pehlivan Güreşe Doymaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



İnsanlar özellikle yaratılış itibariyle hırslı bir kimliğe sahiptir. Bu sebepten dolayı herhangi bir durumda kaybetse bile tekrar bunu deneyecektir. Hatta çok daha hırslı insanlar başaramadığı durumları tekrar tekrar deneyerek başarıyı ulaşana kadar devam eder. Böyle durumlar içinde yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözü kullanılır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Gözlem ve deneyimlere dayalı olarak düşünce ve tutumları en iyi şekilde yansıtan sözler atasözleridir. Atasözleri anonim olması ile beraber yüzyıllardır kullanılan ve nasihat veren özlü sözler olarak da ifade edilir. Hayatın bir parçası olarak tek başına birer cümle içerisinde yaygın şekilde değerlendirilirler.