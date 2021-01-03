Yer Zıt Anlamlısı Nedir? Yerin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yer kelimesi ayrıca; bir şeyin, bir kimsenin kapladığı yahut da kaplayabilecek olduğu boşluk, mahal, mekân anlamına gelmektedir. Yer kelimesi; durum, konum gibi çok fazla çeşitlilik gösteren manalara gelmektedir.



Yerin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Yer kelimesinin ifade etmekte olduğu anlamların karşıtı yani zıttı olan anlamları taşıyan kelimeler yerin zıt anlamı olan kelimeler olarak tanımlanmaktadır. Yer kelimesi bir mahal olarak kullanıldığında zıt anlamı olan bir kelime bulunmaz. Ancak yer kelimesi üzerinde gezinilen zemin olarak kullanıldığında zıt anlamı olarak kullanılan yalnızca bir kelime bulunmaktadır. Bu durumda yerin zıt anlamı olan kelime gök kelimesidir.



Bu bakımdan yer kelimesinin hangi anlamda kullanıldığı, zıt anlamı olan kelimenin bulunmasında ve kullanılmasında büyük önem taşımaktadır. Yer kelimesi bir konumu ifade etmek için kullanılıyorsa bu durumda bir zıt anlam ifade eden kelimenin kullanımına ihtiyaç yoktur.