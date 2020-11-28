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    28.11.2020 - 03:25 |

    Yerin Kulağı Var Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri her alanda rahatlıkla kullanılabilir. Hayatın her alanında konuşurken atasözleri kullanılır. Bu sayede uzun konuşmalar bile atasözleri ile kısa bir şekilde rahatlıkla anlatılabilir. Atasözünün anlamı nedir diye soran kişiler atasözü açıklamasını araştırabilirler. Yerin kulağı var atasözünün anlamı ne demek? Tüm ayrıntıları sizler için derledik.

    Yerin Kulağı Var Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Yerin kulağı var atasözü konusu genel olarak konuşulan herhangi bir şeyin çok çabuk duyulacağını belirtir.

    Yerin Kulağı Var Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Atasözleri günlük hayatta çok sık kullanılmakta. Neredeyse her konuda kullanılabilecek bir atasözü var. Atasözünün anlamı nedir diye merak edilen kişiler TDK aracılığı ile atasözlerinin anlamlarını araştırabilirler.

    Özellikle yerin kulağı var atasözü çok sık kullanılıyor. Bu atasözü bir konu hakkında iki kişi tarafından yapılan karşılıklı konuşmalar gizli olabilir. Bu konuşmalar ne kadar gizli olur ise olsun başkaları tarafından da duyulabilir. Bu atasözüne göre konuşulan yerde herkes her şeyi duyabilir diye bir ifade olur.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Yerin kulağı var atasözü iki kişi arasında konuşulan gizli konuların dahi başkaları tarafından duyulabileceğini ifade eder.

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