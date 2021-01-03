Yerli Zıt Anlamlısı Nedir? Yerlinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yerli kelimesinin zıt anlamlısı, dilimizde çok sık bir şekilde kullanılan kelimeler içerisindedir. Bununla beraber günlük hayatta da çok kullanılan bu kelimenin ne olduğunu bilmek isteyenler için bilgi vermek faydalı olacaktır. Yerli kelimesinin zıt anlamı hakkında hem bilgi hem de örnek vermek, bilgilendirici olacaktır.



Yerlinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Yerli kelimesinin zıt anlamı oldukça bilinen bir kelimedir. Bununla beraber bu kelimenin zıt anlamı; yabancı ve ecnebidir. Yerli kelimesinin zıt anlamı yabancı olarak belirtilmiştir. Yerli ve yabancı kelimelerine aşağıdaki gibi örnek vermek faydalı olacaktır;



- Yerli ürünlerin yerine yabancı ürünlerin alınmasını hiç doğru bulmuyorum açıkçası.

- Yerli olarak üretilmiş olan bu televizyonu, yabancı olarak üretilen televizyona tercih ettik.