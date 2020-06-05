Yetenek sınavı için başvurular 15 Haziran’da

Buna göre, ortaokulu, imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim programı uygulanan Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler bu okullara başvuru yapabilecek.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 12 Haziran’da ilan edilecek. Sınav başvurularının 15-29 Haziran’da yapılmasının ardından, sınav giriş tarihleri 30 Haziran’da duyurulacak. Yetenek sınavları ve sonuçları sisteme, 1-10 Temmuz tarihlerinde girilecek. Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz’da, e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz’da yapılacak.

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar, 6 Ağustos’ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 10-13 Ağustos’ta tercihlerin alınmasının ardından yerleştirme sonuçları 14 Ağustos’ta duyurulacak.

Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak.