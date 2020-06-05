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    05.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Yetenek sınavı için başvurular 15 Haziran’da

    MEB, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuruların 15-29 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Güzel sanatlar ve spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren “Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru e-Kılavuzu”, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.

    Yetenek sınavı için başvurular 15 Haziran’da

     

    Buna göre, ortaokulu, imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim programı uygulanan Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler bu okullara başvuru yapabilecek.

    Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 12 Haziran’da ilan edilecek. Sınav başvurularının 15-29 Haziran’da yapılmasının ardından, sınav giriş tarihleri 30 Haziran’da duyurulacak. Yetenek sınavları ve sonuçları sisteme, 1-10 Temmuz tarihlerinde girilecek. Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz’da, e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz’da yapılacak.

    Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar, 6 Ağustos’ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 10-13 Ağustos’ta tercihlerin alınmasının ardından yerleştirme sonuçları 14 Ağustos’ta duyurulacak.

    Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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