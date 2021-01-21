Yetiştirme kurslarında 22 Ocak’ta yüz yüze eğitim

MEB’den resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi. Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak’tan itibaren başlatılacak.

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

‘15 Şubat için kararlıyız’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve beraberindeki dernek üyeleriyle bir araya geldi. Yüz yüze eğitime kademeli geçişin, ara tatilin sona ereceği 15 Şubat’ta nasıl başlayacağı konusuna ilişkin Selçuk, bunun bir kısmının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun uygulama takvimiyle, bir kısmının da Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) alması gereken tedbirlerle ilgili olduğunu aktardı. Selçuk, “Türkiye, OECD ve AB ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. 15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara’nın Kahramankazan ilçesine bağlı Yassıören’deki EBA Mobil Destek Aracında öğrencileri ziyaret etti. Selçuk, canlı derslerine katıldığı öğrencilerle sohbet edip oyun oynadı.