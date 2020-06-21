YKS ne zaman açıklanacak 2020 YKS sonuçları
Milyonlarca üniversite adayının gireceği YKS sınavına sayılı günler kaldı. YKS'ye girecek öğrenciler sınav ne zaman açıklanacak YKS sınav sonuçları öğrenme bölümünü merak ediyor. ais.osym.gov.tr üzerinden belge alan öğrenciler 27 - 28 Haziran tarihinde YKS'ye girecek. ÖSYM tarafından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt geldi. İşte YKS ile ilgili merak edilenler...
Üniversite öğrencisi olacak adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS için Sağlık Bakanlığı corona nedeniyle özel tedbirler aldı. YKS'de bu yıl 3 oturum olacak. Aynı zamanda cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
2020 YKS NE ZAMAN OTURUM SAAT KAÇTA BİTECEK?
27 - 28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS TYT-AYT-YDT oturumları belli oldu. 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15'te 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15'te 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45'te yapılacak.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 oturumdan oluşan YKS sınavları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.