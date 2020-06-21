YKS ne zaman açıklanacak 2020 YKS sonuçları

Üniversite öğrencisi olacak adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS için Sağlık Bakanlığı corona nedeniyle özel tedbirler aldı. YKS'de bu yıl 3 oturum olacak. Aynı zamanda cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

2020 YKS NE ZAMAN OTURUM SAAT KAÇTA BİTECEK?

27 - 28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS TYT-AYT-YDT oturumları belli oldu. 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15'te 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15'te 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45'te yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 oturumdan oluşan YKS sınavları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.