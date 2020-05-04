04.05.2020 - 19:47 |
YKS tarihi BELLİ OLDU! YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... YKS 2020 tarihi belli oldu!
2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitim olarak devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde başgösteren corona virüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan devam etmesi milyonlarca öğrenciyi meraklandırıyor. Bu yıl üniversite sınavına katılım sağlayacak olan 2.5 milyon öğrenci YKS tarihi için sabırsızlanıyor. Üniversite adayları her gün 'YKS ne zaman', 'YKS tarihi değişti mi', 'YKS tarihi 2020' sorularına cevap arıyor. Üniversite hayali kuran ve çalışmalarına tüm hızıyla devam eden üniversite adayları YKS 2020 için meraklanıyor.
YKS tarihi son dakika haberleri...Üniversite sınavına hazırlanan 2.5 milyon aday, YKS son dakika haberlerini yakından takip ediyor. YKS'nin öne alınıp alınmayacağı hakkında bilgilenmek isteyenler, YKS ne zaman, YKS tarihi değişti mi sorularına cevap arıyor. Peki YKS 2020 son dakika durum nedir?
YKS TARİHİ BELLİ OLDU!
YKS 27-28 Haziran'da yapılacak!