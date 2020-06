YKS puan hesaplama - YKS baraj puanı ne, kaç net (doğru) yapmak gerekiyor? Sonuçlar ve tercihler ne zaman?

YKS oturumlarına katılmak için sabırsızlanan adaylar, YKS baraj puanı hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Bu yıl TYt, AYT ve YDT'ye katılacak adaylar, ilk oturumda baraj puanını geçmesi gerekiyor. AYT ve YDT'ye girebilmek için baraj puanı tutturmak gerek. TYT'de baraj puana ulaşınca iki yıllık üniversite bölümleri ve AYT / YDT sınavlarına girmeye hak kazanılıyor. Peki YKS baraj puanı kaç? YKS'de kaç doğru (net) yapmak gerekiyor?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Üniversite adayları

TYT'de 150 barajını geçerek iki yıllık programları tercih edebilecek.

AYT ve YDT'de 170 barajını geçmesi gerekiyor.

YKS'DE EN AZ KAÇ DOĞRU YAPMAK GEREKİYOR?

TYT'de 17-20 net (doğru) yapmak gerekiyor.

AYT ve YDT'de 16-20 doğru (net) yapmak gerekiyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Peki tercihler ne zaman yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından duyurulacak tarih aralığında yapılacak. ÖSYM YKS tercih işlemleri için tarih duyurduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt’un oluşturduğu aşağıdaki tabloya göre barajı aşmak için adayların çıkarması gereken net sayıları şöyle:

YKS PUAN HESAPLAMA

OBP kaderi belirliyor

- TYT’de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayın Temel Matematik veya Türkçe’den en az 0,5 veya daha fazla ham puan alması gerekiyor.

- A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alanların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

- AYT ve YDT’de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacak. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayın ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan alması gerekiyor.

- A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanı oluşturulacak. Dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20’si oranında ham puan alanların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak. Ancak AYT ve YDT’de baraj 170’e düşürüldü, kılavuzda 180 yanlışlıkla mı yazıldı, bilinmiyor.

- Diploma notu en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek. 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecek. 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olacak. Diploma notu bildirilmeyeler ile 50’nin altında olanlar, 50 olarak değerlendirilecek.

- Her aday için hesaplanan OBP; 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve yerleştirme puanı hesaplanacak.