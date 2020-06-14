YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, YKS: TYT - AYT - YDT sınav yerleri belli oldu mu?

ÖSYM'nin gerçekleştireceği YKS için heyecanlı günler yaklaşıyor. Haziran ayında uygulanacak olan YKS ayın kaçında, hangi günler yapılacak? Üniversite sınavına geri sayıma başlayan adaylar, sınav yerleri ve giriş belgeleri için araştırmalarına devam ediyor. Peki üniversite sınavı yani YKS ne zaman? YKS geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üç ayrı oturumda uygulanacak. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak tamamlanacak. Peki üniversite sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak, ÖSYM tarih verdi mi? Üniversite hayali kuran ve hazırlıklarına aralıksız devam eden üniversite adayları heyecan dolu...

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

YKS sınav yerleri henüz belirlenmedi. YKS sınav giriş belgeleri de henüz yayımlanmadı. ÖSYM üniversite sınavının giriş belgeleri yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

YKS NE ZAMAN?

TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.