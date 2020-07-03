YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 YKS tercihleri ne zaman? İşte baraj puanı

Üniversite öğrencisi olacak adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılan YKS'de bu yıl 3 oturum yapıldı. İşte YKS sonuçları, tercihleri ve baraj puanı ile ilgili bilgiler...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 oturumdan oluşan YKS sınavları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.



YKS BARAJ PUANI KAÇ?



Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.





