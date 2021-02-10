Yoga Nedir, Nasıl Yapılır? Yoganın Vücuda Faydaları Nelerdir?

Köklü bir gelenek olan yoganın zamanla birçok çeşidi ortaya çıkmış ve farklı ülkelerde uygulanmaya başlamıştır. Bunların arasında en bilinenleri Hatha ve Vinyasa yogasıdır. Yoganın isimleri ile birlikte hareketleri ve süresi de farklılık gösterir.

Yoga Nedir?

Yoga kelimesinin sözlük anlamı kontrol altında tutmak, tahakküm altına almak ve esnemek demektir. Hinduizm ve Budizm felsefelerinde önemli bir yer tutan yoga, ruh ve beden sağlığı için yapılır. Vinyasa ve Hatha dışında birçok çeşidi daha bulunmaktadır: Restoratif, Asthanga ve Yin Yoga hem Hindistan'da hem de dünya genelinde en çok yapılan yoga çeşitleri arasında yer alıyor.

Yoga Nasıl Yapılır?

Yoga Sukhasana adı verilen oturma pozisyonu ile başlar. Kişinin yogaya başlamadan önce zihinsel olarak rahatlaması gerekir. Bunun için gözlerini kapatır ve derin derin nefes alır. Daha sonra öne, arkaya ve yana doğru uzanarak ısınmaya başlar.

Yoga ortalama 40 - 50 dakika süren bir etkinliktir. Bu süre kişinin tasarrufunda olup daha kısa ya da uzun tutulabilir.

Yoganın Vücuda Faydaları Nelerdir?

Yoga kişinin stres ve kaygı semptomlarını azaltır. Kişinin moral motivasyonunu arttırarak maneviyatını güçlendirir. Esneklik kazandırır ve diğer spor türlerinde daha başarılı olmasını sağlar. Kas ve eklem ağrılarını azalttığı gibi duruş bozukluklarına da iyi gelir.

Yogada zihinsel ve fiziksel faydalar bir arada görülür. Kişi kendisini hem daha mutlu hem de daha enerjik hisseder.