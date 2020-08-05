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    HaberlerEğitim Haberleri YÖK Başkanı Saraç, Ege Üniversitesi yöneticileriyle görüştü
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    05.08.2020 - 19:55 |

    YÖK Başkanı Saraç, Ege Üniversitesi yöneticileriyle görüştü

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. YektaSaraç, Ege Üniversitesi yöneticileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

    YÖK Başkanı Saraç, Ege Üniversitesi yöneticileriyle görüştü

    Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgını nedeniyle üniversite yöneticileri ve akademisyenlerle dijital ortamlarda birlikte olmaya devam ettiklerini belirtti.

    Bu kapsamda Ege Üniversitesi'nin rektörü, senato üyeleri ve hocaları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldiklerini aktaran Saraç, "Yeni YÖK ve yükseköğretime dair hocalarımızla sohbet etme imkanı bulduğumuz yararlı bir görüşme oldu. Üniversitemizin rektörünü, diğer yöneticilerini, hocalarını ve idari personelini gayretlerinden dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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