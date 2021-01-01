Yoksul Zıt Anlamlısı Nedir? Yoksulun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yoksul kelimesi kişinin parasının az olduğunu, paraya ihtiyaç duyan kimse olduğunu ifade eder.

Yoksul Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler

Yoksul kelimesi Türkçede oldukça fazla tercih edilen ve kullanılan kelimelerin başında gelir. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir kelimedir. Türkçede bazı sözcüklerin eş ve zıt anlamlıları vardır. Yoksul kelimesi de bunlardan biridir. Yoksul kelimesinin zıt anlamlısı zengindir. Bunun dışında bir de eş anlamlısı vardır.

Eş anlamlısı ise fakirdir. Zıt anlam, başka bir deyişle karşıt anlam kelimelerin tam tersi anlamına gelen sözcüklerdir. Ayrıca zıt anlamlı kelimeler cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Bunun dışında eş anlamlı kelimeler de herhangi bir kelimenin yerine kullanabileceğimiz ve birbiriyle aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler gibi eş anlamlı kelimeler de aynı cümle içerisinde kullanılmaktadır.