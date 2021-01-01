Yoksul Zıt Anlamlısı Nedir? Yoksulun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Çoğu kelimenin zıt anlamı bulunmaktadır. Yoksul kelimesi de bu kelimelerden birini teşkil etmektedir. Yoksul kelimesinin Türk Dil Kurumunca anlamı fakir fukara yoksul dilenci zavallı anlamına gelmektedir. Yoksul zıt anlamlısı nedir? Yoksulun zıt anlamlısı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
Yoksul kelimesi kişinin parasının az olduğunu, paraya ihtiyaç duyan kimse olduğunu ifade eder.
Yoksul Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler
Yoksul kelimesi Türkçede oldukça fazla tercih edilen ve kullanılan kelimelerin başında gelir. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir kelimedir. Türkçede bazı sözcüklerin eş ve zıt anlamlıları vardır. Yoksul kelimesi de bunlardan biridir. Yoksul kelimesinin zıt anlamlısı zengindir. Bunun dışında bir de eş anlamlısı vardır.
Eş anlamlısı ise fakirdir. Zıt anlam, başka bir deyişle karşıt anlam kelimelerin tam tersi anlamına gelen sözcüklerdir. Ayrıca zıt anlamlı kelimeler cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Bunun dışında eş anlamlı kelimeler de herhangi bir kelimenin yerine kullanabileceğimiz ve birbiriyle aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler gibi eş anlamlı kelimeler de aynı cümle içerisinde kullanılmaktadır.