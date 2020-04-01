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    HaberlerEğitim Haberleri YÖK’ün derslerini 400 bin kişi kullandı
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    01.04.2020 - 06:54 |

    YÖK’ün derslerini 400 bin kişi kullandı

    YÖK tarafından geçtiğimiz hafta başında üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunulan YÖK Dersleri Platformu’na giren kişi sayısıyla ilgili veriler açıklandı.

    YÖK’ün derslerini 400 bin kişi kullandı

    Platforma günlük ortalama 50 bin kişi, toplamda 400 bine yakın kişi girdi. Ziyaretçilerin yüzde 68’i mobil telefondan, yüzde 31’i masaüstünden, yüzde 1’i ise tablet bilgisayardan giriş yaptı. Sisteme en çok giriş yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana oldu. Yurt dışından ise en çok KKTC, Almanya ve ABD’den giriş yapıldı. 

    Öte yandan İstanbul, Atatürk ve Anadolu üniversitelerinin ardından ODTÜ de kendi akademisyenleri tarafından hazırlanan ders kitaplarını ve videolarını platformda paylaşarak, öğrencilere katkı sağladı.

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