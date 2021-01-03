Yokuş Zıt Anlamlısı Nedir? Yokuşun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yokuş kelimesinin ifade ettiği anlamın karşıtı şeklinde yani zıttı olarak kullanılan sözcük yahut sözcükler ise yokuş zıt anlamlısı kelimeler olarak ifade edilmektedir.



Yokuşun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Yokuş kelimesi aşağıdan yukarıya doğru gidilme durumu söz konusu olduğunda yükseliş durumu gösteren eğimli yer ifade etmektedir. Aynı şekilde iniş karşıtı olarak kullanılan bir sözcük olma özelliği barındırmaktadır. Bu durumda yokuş sözcüğünün ifade etmekte olduğu durumun tam tersi, karşıtı diğer bir ifade ile zıttı olan anlamda kullanılan kelime yahut kelimeler, yokuşun zıt anlamı kelimelerdir.



Bu bakımdan yokuş kelimesinin zıttı olan kelime veya kelimeleri öğrenerek gerektiği zamanla rahatlıkla kullanmak mümkün hale gelecektir. Bu kapsamda yokuş kelimesinin zıt anlamlı karşılığı olan kelime "iniş" kelimesidir.