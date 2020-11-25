Yolcu Yolunda Gerek Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Yolcu yolunda gerek atasözünü sıklıkla günlük hayatta kullanmaktayız. Geçmişten günümüze gelen atasözleri arasında en çok kullanılan atasözleri arasında yer almaktadır. Yolcu yolunda gerek atasözü bir yerden bir yere gidenler için kullanılmaktadır.



Yolcu Yolunda Gerek Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?



Yolcu yolunda gerek atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;

- `Vakit geçirmeden yola devam edilmelidir.` Anlamında kullanılan bir sözdür.

- `Herkes kendi işini bir an önce bitirmeye çalışmalıdır.` Anlamında kullanılan bir sözdür.



Yolcu Yolunda Gerek Atasözünün İçinde Kullanılması Nasıl Olur?



Yolcu yolunda gerek atasözünü cümle içinde kullanacak olur isek;

- Tatile giderken erkenden yola çıktık. ( Yolcu yolunda gerek)

- Tarlaya erken saatlerde gidiyoruz. ( Yolcu yolunda gerek)