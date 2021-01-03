Yüksek Zıt Anlamlısı Nedir? Yükseğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan, üstü ile altı arasından mesafe bulunan, normal değerlerin çok üstünde olan, makam ya da derece bakımından üstün, mualla, güçlü, yüce, erdemli, faziletli, etkili ve şiddetli gibi anlamlara sahip yüksek kelimesinin birçok anlamı olduğundan birçok zıt anlamı da bulunmaktadır.



Yükseğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Yüksek zıt anlamlısı alçaktır. Yüksek kelimesi ile ilgili birkaç örnek vermek gerekirsek; ben yüksekten çok korkarım, kedi yüksek bir ağaca tırmanmış, oldukça yüksek bir kapı olduğu için geçmekte hiç zorlanmadı. Aynı kelimenin karşıt anlamıyla ilgili cümleler kuralım; köpek bahçenin alçak duvarından atlamış, kapı eşiği alçak olduğu için eğilmek zorunda kaldı, bu masa alçak olduğu için yemek yerken zorlanıyorum.