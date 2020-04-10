Yükseköğretimle ilgili kanun teklifi Meclis’te

Yasa teklifinden öne çıkanlar şöyle:

- Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda üniversitelerde çalışan memur ve diğer personel “disiplin hükümleri” kapsamı dışında bırakıldı. Öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel, toplu iş sözleşmesine tabi olacak. Memurlar hakkında ise Devlet Memurları Kanunu uygulanacak.

- “Genel ahlâk ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmanın” cezası kınama olacak. Göreve sarhoş gelmenin veya görev yerinde alkollü içki içmenin, gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemenin, ticaret yapmanın, görevi gereği öğrendiği ve gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklamanın cezası ise artık kademe durdurma ya da birden fazla ücretten kesme olacak.

Rektörler kurulda

- “Terör propagandası” yaptığına karar verilen akademisyen, kamudan atılacak. Üniversite disiplin kurullarına artık rektörler de doğal üye olarak katılacak.

- Üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerine, toplam proje bedelinin yüzde 30’una kadar Hazine’den kaynak aktarılabilecek.

- Üniversitelerin döner sermaye işletmelerinin açıköğretim fakültelerine ait alt hesaplarında üçer aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlalarının yüzde 80’i, YÖK Başkanlığı muhasebe birimi hesabına aktarılacak. Bu tutar, doktoralı bilim insanı yetiştirilmesi için kullanılacak.

- Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına, devlet üniversitelerinde ödenen ücret tutarından az ücret verilemeyecek.

Doçentlik başvuruları

Doçentlik başvuruları, yılda iki kez yapılıyordu. Teklif yasalaşırsa bu hak yılda “en az iki kez” tanınacak.

Meslek yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenen aşçılık, atçılık, ayakkabı tasarımı gibi uzmanlık alanları hariç “öğretim görevlisi” kadrosuna başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranacak. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekecek.