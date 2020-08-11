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    HaberlerEğitim Haberleri Yüzde 92’si ilk 3 tercihe yerleşti
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    11.08.2020 - 07:00 | | AYSEL BOZAN YILMAZ

    Yüzde 92’si ilk 3 tercihe yerleşti

    Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı geçen yıl 139 bin 600’dü, bu yıl kontenjanlar 213 bin 940’a çıktı.

    Yüzde 92’si ilk 3 tercihe yerleşti
    AYSEL BOZAN YILMAZ

     

    Geçen yıl 138 bin 993 öğrenci bu liselere girme şansı yakalarken, bu yıl 212 bin 485 öğrenci yerleşti. Yani sınavla okullara yerleşen öğrenci sayıları yüzde 53 arttı.

    Sınavsız yerel yerleştirmede 2019’da öğrencilerin ilk 3 tercihinden birine yerleşme oranı yüzde 91 iken, 2020’de bu oran yüzde 92’ye yükseldi. Öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı ise yüzde 49.3 oldu.

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