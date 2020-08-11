11.08.2020 - 07:00 | | AYSEL BOZAN YILMAZ
Yüzde 92’si ilk 3 tercihe yerleşti
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı geçen yıl 139 bin 600’dü, bu yıl kontenjanlar 213 bin 940’a çıktı.
AYSEL BOZAN YILMAZ
Geçen yıl 138 bin 993 öğrenci bu liselere girme şansı yakalarken, bu yıl 212 bin 485 öğrenci yerleşti. Yani sınavla okullara yerleşen öğrenci sayıları yüzde 53 arttı.
Sınavsız yerel yerleştirmede 2019’da öğrencilerin ilk 3 tercihinden birine yerleşme oranı yüzde 91 iken, 2020’de bu oran yüzde 92’ye yükseldi. Öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı ise yüzde 49.3 oldu.
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'ı kim darbetti? Görgü tanıkları CNN TÜRK'te anlattıUkraynalı model Daria Kyryliuk'ı darp iddialarında görgü tanıkları anne Figen Civan ile oğlu Beytürk Kirezlik, CNN TÜRK canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Daria Kyryliuk'ın birlikte olduğu grubun kendilerine hakaret ve küfürler savurduğunu söyleyen görgü tanıkları, o gece model Kyryliuk'ın hiçbir şeyinin olmadığını söylediler. Anne Figen Civan, "Ertesi gün çıkan haberlere ben gerçekten çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.