Yüzde 92’si ilk 3 tercihe yerleşti

Geçen yıl 138 bin 993 öğrenci bu liselere girme şansı yakalarken, bu yıl 212 bin 485 öğrenci yerleşti. Yani sınavla okullara yerleşen öğrenci sayıları yüzde 53 arttı.

Sınavsız yerel yerleştirmede 2019’da öğrencilerin ilk 3 tercihinden birine yerleşme oranı yüzde 91 iken, 2020’de bu oran yüzde 92’ye yükseldi. Öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı ise yüzde 49.3 oldu.