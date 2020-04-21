Yüzyıl Eş Anlamlısı Nedir? Yüzyıl Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

İnsanlık tarihi için yüzyıl kelimesi büyük bir yere sahiptir. Öncelikle 100 yıl süren bir zaman dilimini anlatır. Aynı zamanda içinde yaşanılan çağ olarak da bilinmektedir. İki değişik anlamı üzerinden yüzyıl kelimesini Türk Dil Kurumuna göre eş anlamlı olarak, ‘asır’ sözcüğü üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Yüzyıl Eş Anlamlısı Nedir?

Hem Roma rakamı hem de dünyaca sayılan bilindik rakamlar ile insanlık tarihi belli bir zaman dilimi içerisinde ifade edilir. Bu zaman dilimi ise 100 yıl olarak bilinmektedir ve yüzyıl kelimesi üzerinden anlatılır. Bu doğrultuda yüzyıl kelimesinin aynı zamanda asır sözcüğü üzerinden kullanabilirsiniz.

Yüzyıl Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Okunuşu ve yazılışları farklı olan yüzyıl ile asır kelimesinin aynı anlam üzerinden ele alabilirsiniz.

‘’5 asır boyunca bölgeye hükmetmişler.’’

‘’Bu yüzyılın buluşu olabilir.’’

100 yılı anlatmak suretiyle bu şekilde hem yüzyıl hem de asır kelimelerini aynı anlam üzerinden kullanmak mümkün.