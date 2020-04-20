Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Zaman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
Zaman kelimesi hem gerçek hem de mecaz anlamda sıkça kullanılan sözcükler arasında bulunuyor.Fakat gerektiği zamanlarda TDK tarafından belirlenmiş buna eş anlamlı sözcük de kullanılabilir. Peki,zamanın eş anlamlısı nedir? Zaman kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.
Türkçede zaman kelimesi en çok kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu yüzden Türk Dil Kurumu'na
göre eş anlamlı olarak ‘vakit’ sözcüğü amaca uygun şekilde alternatif olarak değerlendirilebilmektedir.
Tek başına ya da cümle içerisinde hem vakit hem de zaman sözcüklerini aynı anlam üzerinden
değerlendirmeniz mümkün.
Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı
Zaman kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘vakit’ karşılık buluyor. Okunuşları ve yazılışları farklı olan bu iki
kelimeyi aynı anlam üzerinden gün içerisinde değerlendirmeniz mümkün. Hem yazılı hem de sözlü
olarak gerçek ya da mecazi anlamları kapsamında aynı anlamı taşıyabilmektedirler.
Zaman Nedir?
Zaman kelimesinin genel olarak anlamı ‘bir sürenin belli bir parçası’ şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı
zamanda ‘bir iş ve oluşun geçmekte olduğunu ya da geçtiğini’ gösteren bir tanım olarak da öne
çıkmaktadır.