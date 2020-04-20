Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Zaman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Türkçede zaman kelimesi en çok kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu yüzden Türk Dil Kurumu'na

göre eş anlamlı olarak ‘vakit’ sözcüğü amaca uygun şekilde alternatif olarak değerlendirilebilmektedir.

Tek başına ya da cümle içerisinde hem vakit hem de zaman sözcüklerini aynı anlam üzerinden

değerlendirmeniz mümkün.

Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı

Zaman kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘vakit’ karşılık buluyor. Okunuşları ve yazılışları farklı olan bu iki

kelimeyi aynı anlam üzerinden gün içerisinde değerlendirmeniz mümkün. Hem yazılı hem de sözlü

olarak gerçek ya da mecazi anlamları kapsamında aynı anlamı taşıyabilmektedirler.

Zaman Nedir?

Zaman kelimesinin genel olarak anlamı ‘bir sürenin belli bir parçası’ şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı

zamanda ‘bir iş ve oluşun geçmekte olduğunu ya da geçtiğini’ gösteren bir tanım olarak da öne

çıkmaktadır.