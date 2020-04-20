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    HaberlerEğitim Haberleri Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Zaman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 17:40 |

    Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Zaman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Zaman kelimesi hem gerçek hem de mecaz anlamda sıkça kullanılan sözcükler arasında bulunuyor.Fakat gerektiği zamanlarda TDK tarafından belirlenmiş buna eş anlamlı sözcük de kullanılabilir. Peki,zamanın eş anlamlısı nedir? Zaman kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

    Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Zaman Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Türkçede zaman kelimesi en çok kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu yüzden Türk Dil Kurumu'na
    göre eş anlamlı olarak ‘vakit’ sözcüğü amaca uygun şekilde alternatif olarak değerlendirilebilmektedir.
    Tek başına ya da cümle içerisinde hem vakit hem de zaman sözcüklerini aynı anlam üzerinden
    değerlendirmeniz mümkün.

    Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı

    Zaman kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘vakit’ karşılık buluyor. Okunuşları ve yazılışları farklı olan bu iki
    kelimeyi aynı anlam üzerinden gün içerisinde değerlendirmeniz mümkün. Hem yazılı hem de sözlü
    olarak gerçek ya da mecazi anlamları kapsamında aynı anlamı taşıyabilmektedirler.

    Zaman Nedir?

    Zaman kelimesinin genel olarak anlamı ‘bir sürenin belli bir parçası’ şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı
    zamanda ‘bir iş ve oluşun geçmekte olduğunu ya da geçtiğini’ gösteren bir tanım olarak da öne
    çıkmaktadır.

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