Zaman Zıt Anlamlısı Nedir? Zamanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zaman kavramı anlam bakımından hayatımızda önemli bir yere sahip olmaktadır. Hayatımızın bir parçası olan zaman dilimi yaşam kalitemiz açısından günümüzü daha bereketli ve dolu dolu yaşamamız için önemli bir yere sahiptir. Zamanını verimli ve boşa harcamayan israf etmeyen kişiler hayatları boyunca başarılı ve mutlu olmayı hak ederler.



Zaman Zıt Anlamlısı Nedir?



Günlük hayatta sıkça kullandığımız zaman kelimesinin anlamı bir iş ya da oluşun bir eylemin içinde geçmekte olduğu geçtiği ya da geçeceği süre ve zaman olarak bilinmektedir. Beş kelimeden oluşan zaman kelimesinin Türkçe de zıt anlamı var olmamaktadır. Türkçede bazı kelimelerin zıt yani karşıt aksi anlamları olmamaktadır. Zaman kelimesi de bunlardan sadece bir tanesidir.