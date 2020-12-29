Zarar Zıt Anlamlısı Nedir? Zararın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zarar kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, İnternet çapında bir araştırma yapmaktadırlar. Zarar kelimesinin zıt anlamlısı, bir cümlenin olumlu yönlerini tanımlamak için kullanılır. Bu yüzden zarar kelimesi kadar zıt anlamlısı da oldukça önemli bir kelimedir. Zarar kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi vermek doğru olacaktır.



Zararın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Zarar kelimesinin bir tane zıt anlamı bulunur. Zarar kelimesi, olumsuz durumların ifade edilmesi için kullanılırken zıt anlamlısı, olumlu durumların ifade edilmesi için kullanılır. Zarar kelimesinin zıt anlamı ise faydadır. Zarar ile fayda kelimeleri birbirinin zıt anlamlısı olarak ifade edilmiştir. Kelimelere örnek olarak;



- Zararlı yiyecekler yerine faydalı olan yiyecekleri tüketmen sağlığın açısından doğru olacaktır.