Zayıf Zıt Anlamlısı Nedir? Zayıfın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zayıf kelimesi anlamı sıska cılız vücudunda derisi altında eti yağı bulunmayan anlamını ifade etmektedir. Buna sebepten zayıf kelimesini ile günlük hayatımızda sıkça karşılaşmaktayız.



Zayıfın Zıt Anlamlı Olan Kelimeler



Zayıf kelimesinin manası bir kişinin kilo bakımından düşük bir değere sahip olmasını ifade eder. Gerçek anlam bakımından tanımı yapıldığında tanımı bu şekilde ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra bir de mecaz anlam şeklinde kullanıldığı yerler de bulunur. Bu anlamda kullanıldığı anlam genellikle kişinin iradesini veya karakterini güçsüz olduğunu ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır.

Örnek olarak ne kadar zayıf iraden var cümlesinde zayıf mecaz anlam da kullanılmıştır. Bu kelimenin zıt anlamı olan şişman kelimesi ise gerçek anlamlı kullanılan bir kelimedir. Şişman kelimesi manası bir kişinin kilo bakımından yüksek bir rakama sahip olmasını ifade eder.