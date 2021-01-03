BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Zayıf Zıt Anlamlısı Nedir? Zayıfın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 17:14 |

    Zayıf Zıt Anlamlısı Nedir? Zayıfın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zayıf kelimesi günlük hayatta karşımıza sıkça çıkmaktadır. Zayıf kelimesi cümle içerisinde hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmaktadır. Ancak bu kelimenin daha çok gerçek anlamı bilinmekte ve kullanılmaktadır. Zayıf zıt anlamlısı nedir? Zayıfın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların yanıtlarını açıklamalarıyla sizler için derledik.

    Zayıf Zıt Anlamlısı Nedir? Zayıfın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zayıf kelimesi anlamı sıska cılız vücudunda derisi altında eti yağı bulunmayan anlamını ifade etmektedir. Buna sebepten zayıf kelimesini ile günlük hayatımızda sıkça karşılaşmaktayız.

    Zayıfın Zıt Anlamlı Olan Kelimeler

    Zayıf kelimesinin manası bir kişinin kilo bakımından düşük bir değere sahip olmasını ifade eder. Gerçek anlam bakımından tanımı yapıldığında tanımı bu şekilde ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra bir de mecaz anlam şeklinde kullanıldığı yerler de bulunur. Bu anlamda kullanıldığı anlam genellikle kişinin iradesini veya karakterini güçsüz olduğunu ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır.

    Örnek olarak ne kadar zayıf iraden var cümlesinde zayıf mecaz anlam da kullanılmıştır. Bu kelimenin zıt anlamı olan şişman kelimesi ise gerçek anlamlı kullanılan bir kelimedir. Şişman kelimesi manası bir kişinin kilo bakımından yüksek bir rakama sahip olmasını ifade eder.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu

    Havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı!

    Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı!

    Sıradaki Haber