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    20.04.2020 - 18:14 |

    Zengin Eş Anlamlısı Nedir? Zengin Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Zengin sözcüğü günlük hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Genellikle mal varlığını temsil eden bu sözcük hakkında doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır ve eş anlamı var mıdır tarzında sorular sorulmaktadır. Peki, zenginin TDK’ya göre anlamı nedir? Bu sözcüğün eş anlamlısı nedir? Sizler için zengin kelimesi hakkında sorulan tüm soruları yanıtladık.

    Zengin Eş Anlamlısı Nedir? Zengin Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

     Zengin kelimesi dilimizde mal, mülk derecesi ile nitelendirilmektedir. Ancak, bunun yanı sıra nitelik bakımından üstün nesneleri tasvir etmek için de kullanılmaktadır.

     Zengin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

     Yazılışları farklı olsa da cümle içerisinde aynı anlamı temsil eden kelimeler eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Zengin kelimesinin eş anlamı ise “varlıklı” şeklinde kullanılmaktadır. Bu iki kelime aşağıdaki örneklerde görülebileceği gibi cümlede birbirleri yerine kullanılabilmektedir.

     - Bu arabayı ancak çok zengin biri alabilir.

     - Bu arabayı ancak çok varlıklı biri alabilir.

     Zengin Nedir?

     Zengin kelimesi için TDK sözlüğünde iki ayrı anlam bulunmaktadır. Bunlardan ilki, parası ya da malı çok olan kişi demektir. Diğeri ise, kendinden beklenen niteliklere sahip olan anlamı taşımaktadır.

     Zengin Kelimesinin Zıt Anlamları

     Zengin kelimesinin tam zıttı olarak kullanılabilecek çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükleri; fakir, fukara, züğürt ve yoksul olarak sıralamak mümkündür.

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