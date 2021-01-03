Zengin Zıt Anlamlısı Nedir? Zenginin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zengin kelimesi günlük yaşantımızda cümle içerisinde çok fazla gereğinden fazla kullanılan kelimelerden birini teşkil etmektedir.



Zengin Zıt Anlamlı Olan Kelimeler



Zengin kelimesi Türkçede olduğundan fazla özenle seçilip tercih edilen kelimelerin başında gelmektedir. Genel olarak cümlelerin içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır Örneğin o bir zengin adam cümlesinde kullanılan zengin kelimesi bir sıfat niteliği taşımaktadır. .Bunun yanı sıra zengin kelimesinin bir eş ve zıt anlamı var olmaktadır.



Zengin kelimesinin zıt anlamı zıt anlamı şöyle ifade edilir ki fakir yoksul fukara züğürt kelimeleri gibidir. Zengin kelimesinin eş anlamı ise Türk Dil Kurunca anlamı varlıklı gösterişli verimli servet sahibi olarak anlamlandırılmaktadır. Zıt anlamlı olan kelimeler anlam olarak bir kelimenin tam tersi aksi anlamına gelen diğer bir kelime anlamına gelebilmektedir.