BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98 -0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Zengin Zıt Anlamlısı Nedir? Zenginin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 17:18 |

    Zengin Zıt Anlamlısı Nedir? Zenginin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birçok kelimenin genel olarak zıt anlamları bulunmaktadır. Zengin kelimesi de bu kelimelerden sadece bir tanesidir. Türk Dil Kurumunca anlamı varlıklı parası ve malı çok olan anlamlarına gelmektedir. Zengin zıt anlamlısı nedir? Zenginin zıt anlamlısı olan kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    Zengin Zıt Anlamlısı Nedir? Zenginin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zengin kelimesi günlük yaşantımızda cümle içerisinde çok fazla gereğinden fazla kullanılan kelimelerden birini teşkil etmektedir.

    Zengin Zıt Anlamlı Olan Kelimeler

    Zengin kelimesi Türkçede olduğundan fazla özenle seçilip tercih edilen kelimelerin başında gelmektedir. Genel olarak cümlelerin içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır Örneğin o bir zengin adam cümlesinde kullanılan zengin kelimesi bir sıfat niteliği taşımaktadır. .Bunun yanı sıra zengin kelimesinin bir eş ve zıt anlamı var olmaktadır.

    Zengin kelimesinin zıt anlamı zıt anlamı şöyle ifade edilir ki fakir yoksul fukara züğürt kelimeleri gibidir. Zengin kelimesinin eş anlamı ise Türk Dil Kurunca anlamı varlıklı gösterişli verimli servet sahibi olarak anlamlandırılmaktadır. Zıt anlamlı olan kelimeler anlam olarak bir kelimenin tam tersi aksi anlamına gelen diğer bir kelime anlamına gelebilmektedir.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu

    Havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı!

    Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı!

    Sıradaki Haber