Zıt Eş Anlamlısı Nedir? Zıttın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zıt kelimeler, öğrenciler açısından çok sık bir şekilde araştırılan bir konudur. Dilbilgisi açısından oldukça önemli olan bu konunun kavranması bakımından örnek vermek önemli olacaktır. Zıt anlamlı kelimelerin, mutlaka yakın veya eş anlamı bulunur. Zıt kelimesinin eş anlamı ise karşıttır. Zıt ile karşıt kelimeleri birbirinin eş anlamlısı olarak belirlenmiştir.

Zıttın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zıt kelimesinin, karşıt anlam ile eş anlamlı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bunun yanı sıra zıt kelimesinin zıt anlamı olan kelime ise eştir. Zıt ile eş kelimeleri karşıt anlam olarak belirtilmiştir. Zıt ile eş kelimelerine aşağıdaki gibi örnek verilebilir;

- Zıt ve eş anlamlı kelimelerin listesini yazar mısınız?

- Zıt ve eş anlamlı kelimelerden sınavda sorumlu olacaksınız.