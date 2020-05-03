‘Ziya Öğretmen ile eğitim buluşması’

Toplantıda, meslek liselerinin salgın döneminde çok özel bir yer edindiğini dile getiren Selçuk, kriz döneminde en hızlı hareket eden okulların meslek liseleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Meslek liselerimiz bu dönemde büyük bir fayda sağladılar, sağlamaya da devam ediyorlar. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Artık geleneksel olanın dışında yepyeni dijital alanlar ortaya çıkıyor. Üretim yapmak da dijital beceri gerektiriyor. Bu süreçte milletimizin, toplumumuzun, insanımızın, bütün insanlığın hizmetinde bulunmayı şeref addediyoruz. Allah’ın izniyle bu günler geçecek. Ama bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak.” Öğretmenlerden kendilerine yatırım yapmalarını isteyen Selçuk daha sonra, öğretmenlerin değerlendirmelerini ve önerilerini dinledi.