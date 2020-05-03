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    HaberlerEğitim Haberleri ‘Ziya Öğretmen ile eğitim buluşması’
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    03.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    ‘Ziya Öğretmen ile eğitim buluşması’

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Buluşmaları kapsamında ilk kez bir il değil, 56 ile birden konuk oldu. İnternet ortamında yapılan, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında Selçuk, pandemi sürecinde önemli rol üstlenen, meslek liselerinin kahramanlarıyla görüştü. Selçuk, 100 okuldan 300 öğretmen ve idarecinin katıldığı görüşmede, “Allah’ın izniyle bu günler geçecek. Ama bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak” dedi.

    ‘Ziya Öğretmen ile eğitim buluşması’

     

    Toplantıda, meslek liselerinin salgın döneminde çok özel bir yer edindiğini dile getiren Selçuk, kriz döneminde en hızlı hareket eden okulların meslek liseleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    “Meslek liselerimiz bu dönemde büyük bir fayda sağladılar, sağlamaya da devam ediyorlar. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Artık geleneksel olanın dışında yepyeni dijital alanlar ortaya çıkıyor. Üretim yapmak da dijital beceri gerektiriyor. Bu süreçte milletimizin, toplumumuzun, insanımızın, bütün insanlığın hizmetinde bulunmayı şeref addediyoruz. Allah’ın izniyle bu günler geçecek. Ama bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak.” Öğretmenlerden kendilerine yatırım yapmalarını isteyen Selçuk daha sonra, öğretmenlerin değerlendirmelerini ve önerilerini dinledi.

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