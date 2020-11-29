Zora Dağlar Dayanmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kısa ve öz olması ile beraber amacıyla kullanılabilecek en değerli atasözleri içerisinde zora dağlar dayanmaz atasözü öne çıkmaktadır. Bu özlü sözün anlamını öğrendikten sonra farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.



Zora Dağlar Dayanmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Yaşamda pek çok zorba insanlar vardır ve elindeki gücü ile insanlara boyun eğdirirler. Ancak ne olursa olsun bu zorba ve güçlü insanların da eninde sonunda daha zorlu bir durum karşısında bilekleri bükülür. Hayatta öyle zorluklar vardır ki hiçbir şey karşısında duramaz.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Eğitici ve öğretici yanları bulunan, mecazi anlam üzerinden de değerlendirilen özlü sözler atasözü olarak bilinmektedir. Yüzyıllardan günümüze ulaşmış ve belli bir deneyim ile tecrübe üzerinden kalıp halindeki cümleler olarak da dile getirmek mümkün. Günümüzde halk arasında yaygın olarak amaca göre kullanılmaktadır.