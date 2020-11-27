Zurnada Peşrev Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Aslında uzun olan bazı atasözlerimiz bazı zamanlarda kısa söylenişleri dilimizde daha yaygın olabilmektedir. Bu durum özellikle çok iyi bilinen atasözlerinden uzun uzadıya bahsetmek yerine kısa ve öz kullanmak çok daha kolay gelir hale gelmiştir. İşte bu atasözlerimizden birisi de "Zurnada peşrev olmaz" atasözümüz olmaktadır. Aslında bu atasözünün tam hali şu şekilde olmaktadır: Zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına. Bu atasözünün tanımı ve kısa açıklamasını sizler için derledik.
Plansız ve programsız yapılan işlerin neticesinin istenildiği gibi olmama ihtimalinin yüksek olduğu anlatan atasözümüz, zurnadan peşrev olmaz, olmaktadır.
Zurnada Peşrev Olmaz Atasözünün Tanımı Nedir?
"Zurnada peşrev olmaz" atasözünün tanımı, plansız bir şekilde yapılan işlerin sonucunun neye çıkacağı belli olmaz şeklinde olmaktadır.
Zurnada peşrev Olmaz Atasözünün Kısa Açıklaması
Bu atasözümüzün bize anlatmak istediği kısaca şu şekilde olmaktadır. Plansız, programsız ve düşünmeden yapılan işlerin sonunun nasıl olacağı hiç bir şekilde bilinemez. Bu sebeple de atasözünün devamı ne çıkarsa bahtına olmaktadır. Diğer bir değişle düşünülmeden çıkılan bir yolun sonucunun nereye varılacağı belli olmaz ve umulur ki bu yol iyi, güzel ve hayırlı bir yere çıksın. Ancak genellikle bunun böyle olmayacağı düşünülmektedir.