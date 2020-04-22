0015 Vergi Kodu Nedir? Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Nereye Ödenir?

0015 vergi kodu ülkemizde ki düzenlenmiş ve ayrıntıları belirlenmiş olan vergi kodudur. Bu vergi kodu ile birlikte pek çok kişi vergilerinin ayrıntılarını öğrenebilmektedir.



0015 Vergi Kodu Nedir?



0015 vergi kodu gerçek usulde katma değer vergisini ifade eden bir vergi kodudur. Katma değer vergisi üzerinden belirlenen malın değerini hesaplayarak ödenen vergi türüdür.



Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Nereye Ödenir?



İster online isterseniz de vergi dairelerine giderek bu vergi türü ödenebilmektedir. Ayrıca devlet bankalarının anlaşmaları neticesinde de ATM ve banka üzerinden de ödenebilmektedir.