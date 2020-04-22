22.04.2020 - 17:58 |
0015 Vergi Kodu Nedir? Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Nereye Ödenir?
Ülkemizde pek çok vergi bulunmaktadır. Belirli periyotlar eşliğinde bu vergilerin ödenmesi zorunlu olduğundan dolayı vergilerin ayrıntılarını ve gününü bilmek oldukça önemlidir. Vergileri düzenleyen ve ayrıntılı bir şekilde diğer vergileri birbirinden kolayca ayırabilmek için kodlar belirlenmiştir. Bu vergi kodları sayesinde vergiler ayrıntılı bir şekilde ele alınabilir. Ülkemizde ki vergi kodlarından biri de 0015 vergisidir. 0015 vergi kodunu ilk kez duyan kişiler vergi kodu üzerinden yoğun bir araştırmaya gitmektedirler. Peki, 0015 vergi kodu nedir? 0015 vergi koduna dair ayrıntıları sizler için hazırladık.
0015 vergi kodu ülkemizde ki düzenlenmiş ve ayrıntıları belirlenmiş olan vergi kodudur. Bu vergi kodu ile birlikte pek çok kişi vergilerinin ayrıntılarını öğrenebilmektedir.
0015 Vergi Kodu Nedir?
0015 vergi kodu gerçek usulde katma değer vergisini ifade eden bir vergi kodudur. Katma değer vergisi üzerinden belirlenen malın değerini hesaplayarak ödenen vergi türüdür.
Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Nereye Ödenir?
İster online isterseniz de vergi dairelerine giderek bu vergi türü ödenebilmektedir. Ayrıca devlet bankalarının anlaşmaları neticesinde de ATM ve banka üzerinden de ödenebilmektedir.