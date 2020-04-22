0033 Vergi Kodu Nedir? Kurum Geçici Vergi Nereye Ödenir?

Kurum geçici vergisi; ticari kazanç sahipleri, serbest meslek ve kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren bir konudur. Ticari kazanç sahipleri arasında basit usulde vergilendirilenlerin kurum geçici vergisi ödeme mükellefiyeti bulunmamaktadır.



0033 Vergi Kodu Nedir?



0033 numaralı vergi kodu, kurum geçici vergisini simgelemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu vergi; mükelleflerin cari vergilendirme dönemi üzerinden hesaplanmaktadır. Kurum geçici vergisi hesaplanırken gelir ve kurumlar vergisinin üçer aylık kazançları dikkate alınmaktadır.



Kurum Geçici Vergi Nereye Ödenir?



Kurum geçici vergisi, kendi beyan ve ödeme dönemine uyularak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan anlaşmalı bankalara ödenebilmektedir. Bunun yanı sıra aynı kurumun, Sanal POS ile ödeme yapılabilen bir de web uzantısı bulunmaktadır. Kurum geçici vergisi, yıl içine yayılan toplam 4 dönemde ödenebilmektedir.