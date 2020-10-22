1+1 daireler 100 TL'den kiraya verilecek

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2002 yılında Mamak Araplar Mahallesi'nde yapılan ve 18 yıldır atıl durumda bulunan Eserkent Sosyal Konutları'nın iç ve dış cephesiyle yenilendiği belirtildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla iç ve dış cepheleri yeniden yapılan 400 konutun, ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara düşük fiyattan kiraya verileceği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal konutların açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacağını duyurdu. Başkan Yavaş, ihtiyaç sahibi evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamayı amaçladığı konutlar için kira bedelini 100 TL olarak belirledi. Konutlar 2 yıllık kontratla kiraya verilecek. Modern görünüme kavuşan ve kapsamlı çalışma sonucunda yenilenen konutlar için başvurular online olarak alınacak. Yoğun talep olması halinde Büyükşehir Belediyesi konutlar için noter huzurunda kura yöntemiyle çekiliş yapacak.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından iç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla 400 adet beyaz eşyalı (çamaşır makinası, buzdolabı, set üstü ocak-fırın, davlumbaz) 1+1 konutlar 5 bloktan oluşuyor.