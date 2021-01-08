1.1 milyarlık desteğe çağrı

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) kırsal kalkınma bileşeni, yani AB tarafından tarıma verilen destek olarak tanımlanıyor. Bu desteğin 10. dönem başvurularına çağrı toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında 42 ilde, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara, konularına göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlandığına dikkati çekti. Pakdemirli, “IPARD kapsamında, son 10 yılda önemli mesafeler katedildi. 5.1 milyar lira hibeyle 16 bin 103 proje desteklendi. Kırsalda, 11 milyar liralık yatırım, 70 bin yeni istihdam sağladı. Oluşturulan istihdamın tamamının kırsal bölgelerde olduğu dikkate alındığında, IPARD’ın yerel kalkınmaya sağladığı katkıları daha net görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.



Hibe veriliyor



Pakdemirli, yeni çağrıya ilişkin de şu bilgileri verdi:



“IPARD-II 10. başvuru çağrısı kapsamında, hayvansal üretim sektörü için 45 milyon euro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon euro olmak üzere toplam 125 milyon euro yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz.”

Projelerin yüzde 40 ile yüzde 70’i arasında değişen oranlarda hibe ile desteklendiği programda kadınlara ve gençlere ise pozitif ayrımcılık yapılıyor.