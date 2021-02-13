1.2 milyar TL’lik tahvil ihraç etti

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, yurt içindeki üçüncü tahvil ihraçlarını 1.2 milyar TL ile tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şen, “TL cinsinden özel sektör tahvil piyasalarının bu ölçeğe erişmesinden ve Arçelik olarak bunun bir parçası olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Üçüncü işlemimizde rekor bir talep toplamak, yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin de altını kuvvetli şekilde çizmiş oldu” dedi.



Yüksek tutarlı



Şu ana kadar yurt içinde gerçekleşmiş en yüksek tutarlı reel sektör ihracına aracılık etmekten gurur duyduklarını ifade eden Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ise, “Nitelikli yatırımcılardan yoğun talep gören, çok geniş bir bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanına ulaşan işlem, TL cinsinden ürünlere olan ilginin arttığını da gösteriyor. Yapı Kredi Yatırım olarak sermaye piyasalarının her alanında olduğu gibi tahvil ihraçlarıyla da ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.