1.4 milyar dolar yatırımla, 1400 kişiye istihdam sağlayacak

Kalyon Holding yatırımıyla montajı bitme aşamasına gelen Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

Mustafa Yılmaz teknik incelemelerde bulundu. 1.4 milyar dolarlık yatırım ile kurulan ve bir ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Toplam 100 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikada üretim başladığında bin 400 kişiye istihdam sağlanacak.

ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tesiste teknik incelemede bulunarak “Büyük bir teknoloji merkezini inceleme fırsatı bulduk” dedi. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’daki tek entegre güneş paneli fabrikasında olduklarını belirten Bakan Dönmez, “Bu tesis, 4 farklı üretimi bir araya getiren tek entegre tesis. Bulunduğumuz tesisin temeli Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile atılmıştı ve önümüzdeki ay da yine kendilerinin katılımı ile açılışı yapılacak” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞİ DAHA ÇOK PARLAYACAK

Bakan Dönmez, tesiste AR-GE merkezinin kurulacağını, yaklaşık 100 mühendis ve araştırmacının görev alacağını belirterek; “Daha çok yerli daha çok yenilebilir enerji mottosuyla yola çıktık. Kendi kaynaklarımızı kendi yerli teknolojimiz ile elektriğe dönüştürmek istiyoruz. Bu tesiste de üretilecek paneller önce Karapınar’da yapılacak güneş enerji santralinde kullanılacak. Ardından da yurt dışına ihraç fırsatları kullanılarak, yerli teknolojiyi yurt dışına göndereceğiz. Dünyanın farklı yerlerinde ‘Made In Türkiye’ yazılı güneş panellerini göreceğiz. Türkiye’nin güneşi daha çok parlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı’na teşekkür ederim” dedi.

YERLİ VE MİLLİ ENERJİ

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, fabrikanın Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası açısından da büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti: “Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milli ve yerli enerji politikası hayata geçirildi. Bu politikayı Türkiye’nin geleceği açısından kaçınılmaz gördüğümüzden, 3 yıl önce dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın çok önemsediği Karapınar Güneş Enerji Santrali için düğmeye bastık. Yüzde 70’in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 MW’lık Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin panelleri ise bu fabrikada üretilecek. Şu an bu ve Karapınar faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi’nde üreteceğimiz güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde üreteceğimiz elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Kalyoncu, montajı bitme aşamasına gelen güneş paneli üretim tesisinin yaklaşık 400 milyon dolar yatırım ile hayata geçirildiğini söyledi: “Karapınar Güneş Enerji Santrali için yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. İki tesis için toplamda 1.4 milyar dolarlık yatırım yapılmış olacağız. Ayrıca şu an bulunduğumuz tesiste AR-GE merkezi kuracağız ve yaklaşık 100 mühendis görev alarak milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacak. Tesisin tamamında ise bin 400 kişiye istihdam sağlanmış olacak.”

DOĞAYI KORUYACAK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından büyük bir adım attığını, fabrikanın daha temiz bir dünya için önemli bir role sahip olduğunu söyledi: “Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye, 10 yıl içinde güneş enerjisinde 10 bin megawata çıkma kararı aldı. Özellikle Kovid-19 salgınında daha temiz bir dünya için çalışma gerekliliğimiz bir kez daha anlaşıldı. Fabrikamız çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmaya hizmet edecek. Unutmayalım ki temiz enerji üretimiyle her bir kilowat saatte 500 gram fosil karbondioksit emisyonu engellenecek. Bin megawatlık güce sahip yenilebilir enerji santrali ile her yıl 1.5 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımı da engellenmiş olacak.”