1.4 milyon çalışana ücret desteği hesapta

Milyonlarca işçi ve işvereni salgınla mücadele döneminde korumaya alan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ardından dün de 1 milyon 358 bin çalışana nakdi ücret desteği hesaplara yatırılmaya başladı. Cuma gününe kadar sürecek destekten yararlanmak için işverenden yeni bir başvuru alınmıyor, uzatılan süre için de yeni uygunluk tespiti yapılmıyor.

ÖDENEKTEN DÜŞMEYECEK

Buna göre, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere ücret desteği dün hesaplara yatırıldı. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara da yarın ve cuma günü ödemeler yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı işçi ve işverene bir ay daha destek adımları binlerce işyerine, milyonlarca çalışana nefes aldırdı. Kovid-19'la mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan bin 177 lira nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara ise yarın ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı için nakdi ücret desteği kapsamında yapılan ödeme 1 milyar 700 bin lirayı geçti.

DESTEKLER 20.4 MİLYARA ULAŞTI

Yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk, pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerini ve çalışanları yalnız bırakmadıklarını belirterek, sosyal destek programı, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği ile 20.4 milyar lira destek sağlandığını anımsattı.

SAĞLIK PRİMİNİ DEVLET ÖDÜYOR

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar da işsiz kalmışlarsa veya ücretsiz izne ayrılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlarsa nakdi ücret desteği alabiliyor. Ücretsiz izne ayrılanların nakdi ücret desteği başvurusu, bu kişileri çalıştıranlarca yapılıyor. Ev hizmetlerinde çalışırken işten çıkartılmış olanlar ise kendileri başvuruda bulunuyor. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağına ilişkin kanun 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği için, nakdi ücret desteği de bu tarihten sonraki ücretsiz izinler ve işten çıkartılanların bu tarihten sonraki işsizlik süreleri için ödeniyor. Ücret desteği ödemeleri günlük 39.24 lira üzerinden yapılıyor. Nakdi ücret desteğinden yararlananların bu süre boyunca genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece sağlık hizmeti almaya devam edebiliyorlar. İşe başlayan işsizlerin destek ödemeleri de işe girdikleri tarih itibarıyla kesiliyor.