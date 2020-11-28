1.6 milyar TL ödeyip 2.5 milyar TL aldılar

TSB açıklamasında, devlet katkısının BES’e düzenli ya da toplu olarak yatırılan tüm katkı payları için yüzde 25 oranında ödendiği hatırlatıldı.

BES’ten emekli olunabilmesi için 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerektiğini hatırlatan Benli, sistemden bugüne kadar 132 bine yakın kişinin emekli olduğunu belirtti.

‘Başarı hikâyesi’

Benli, BES’in büyük bir başarı hikâyesi olduğuna dikkat çekerek, “Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 107 bine yakın kişi, BES’te emekliliği hak etmesine rağmen sistemde kalmayı tercih etti” dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki katılımcı sayısı yaklaşık 12.6 milyona, toplam fon büyüklüğü 165.7 milyar TL’ye, devlet katkısı fon tutarı ise 21.2 milyar TL ulaştı.