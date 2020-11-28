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28.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

1.6 milyar TL ödeyip 2.5 milyar TL aldılar

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, geçen yıl 24 bin 131 kişinin emekli olup, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) birikimlerinin tamamını alarak ayrıldığını belirterek, “Geçen yıl emekli olanlar, sisteme toplam 1.6 milyar TL katkı payı öderken, emekli olduklarında ise 2.5 milyar TL geri ödeme aldılar” dedi.

1.6 milyar TL ödeyip 2.5 milyar TL aldılar

TSB açıklamasında, devlet katkısının BES’e düzenli ya da toplu olarak yatırılan tüm katkı payları için yüzde 25 oranında ödendiği hatırlatıldı.

BES’ten emekli olunabilmesi için 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerektiğini hatırlatan Benli, sistemden bugüne kadar 132 bine yakın kişinin emekli olduğunu belirtti.

‘Başarı hikâyesi’

Benli, BES’in büyük bir başarı hikâyesi olduğuna dikkat çekerek, “Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 107 bine yakın kişi, BES’te emekliliği hak etmesine rağmen sistemde kalmayı tercih etti” dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki katılımcı sayısı yaklaşık 12.6 milyona, toplam fon büyüklüğü 165.7 milyar TL’ye, devlet katkısı fon tutarı ise 21.2 milyar TL ulaştı.

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