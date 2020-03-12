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    HaberlerEkonomi Haberleri 1 günde 6,5 ton kolonya sattı
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    12.03.2020 - 14:22 | | DHA

    1 günde 6,5 ton kolonya sattı

    Kayseri'de, kolonya dükkanı işleten Hazım Büyüksimitci (50), corona virüs salgını sonrası kolonya satışlarında artış yaşandığını söyleyerek, "50 yıllık ömrü hayatımda bu kadar kolonya sattığımı hatırlamıyorum. Dün dükkanda bulunan 6,5 ton kolonya bir anda bitti" dedi.

    1 günde 6,5 ton kolonya sattı

    Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, virüse karşı önlem almak için Kayserili vatandaşlar, kolonya dükkanlarına akın etti. Kentte 4 kuşaktır kolonya dükkanı işleten Hazım ve Nazım Büyüksimitci (49) kardeşler, artan kolonya talebine yetişmekte güçlük yaşadı. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından, vatandaşların kolonyaya yoğun talep gösterdiğini kaydeden Hazım Büyüksimitci, "Dün sabah saatlerinde bir hareketlik yaşandı. Gece 03.00'da kadar çalıştık. Alkol hijyen görevi yaptığı için mikropları öldürüyor. 80 derecenin üzerinde olduğu için bakteri ve mikroplara karşı önemli bir öldürücü işlev görüyor. Bazı dezenfektanlarda ısı oranı çok düşük. Bizim kolonyamızda ısı oranı 80 derece" dedi.

    1 günde 6,5 ton kolonya sattı

    'ALKOL BULMAKTA SORUN YAŞIYORUZ'

    Alkol temin etmekte de sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Hazım Büyüksimitci, "Dünyadaki alkol hammaddesinin büyük bir kısmı Çin, İran ve İtalya'ya gittiği için büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Dün dükkanda bulunan 6.5 ton kolonya bir anda bitti. Kardeşim Nazım, Erzurum'a alkol getirmeye gitti. Bu gece de 3 ton alkol gelecek. Son 1 ayda 15 ton kolonya sattık" dedi.

    1 günde 6,5 ton kolonya sattı

    'SPREY KUTUSU KAPAĞI BİLE YOK'

    Hazım Büyüksimitci, bu zamana kadar böyle bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını belirterek, şunları kaydetti: "50 yıllık ömrü hayatımda bu kadar kolonya sattığımı hatırlamıyorum. Kime ne ürün sattığımı bilmiyorum. Müşteri kendi kolonyasını kendi dolduruyor. Etiketini kendi basıyor. Çok anormal bir yoğunluk var. Telefonlarımız susmuyor. Bundan dolayı da siparişlere cevap vermeye, kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. En fazla tercih edilen sprey kolonyalarımızda ambalaj sorunumuz var. Kutu elimizde mevcut ancak sprey kapağı da Çin'den geldiği için son 3 aydır ürün alamıyoruz. Stoktaki ürünlerimizin bitmesiyle sprey kapağı bulamıyoruz" diye konuştu.

    Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.
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