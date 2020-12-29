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29.12.2020 - 07:00 |

1 milyon Amerikalı turist hedefi var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)  Başkanı Firuz Bağlıkaya, salgın sonrası değişen turizm anlayışına perspektif oluşturmak ve seyahat acentelerinin 2021 yılına dair iş planlarına ışık tutmak amacıyla Amerikan Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale ile bir araya geldi.

1 milyon Amerikalı turist hedefi var

TÜRSAB’dan yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, turizmin dünyadaki lider kuruluşlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Bağlıkaya, İngiltere, Rusya ve Almanya’nın ardından USTOA Başkanı Terry Dale ile video konferans yoluyla toplantı yaptı.

Türkiye’ye övgü var

Toplantıda, her iki ülke seyahat acentelerinin salgın sonrasında turizme bakış açısı ve aşılanma sürecinin başlamasıyla 2021’de turizmin nasıl şekilleneceği değerlendirildi. Bağlıkaya, 2020 yılında 124 bin Amerikalının Türkiye’ye geldiğini hatırlatarak, pandemi sonrası bu rakamı 1 milyona çıkarmayı arzu ettiklerini bildirdi. USTOA Başkanı Terry Dale ise “Birçok ülkeyle kıyasladığımızda turizmde çok daha proaktif ve açık hareket ettiniz. Türkiye gibi bir ülkenin bunun sorumluluk içinde yapılabileceğini göstermesi hepimiz için faydalı oldu” dedi.

 

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