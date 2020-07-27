BİST1.1960.37EURO8.040.84USD6.850.08ALTIN426.561.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 1 ton 330 kiloluk boğa 'Paşa', 32 bin liraya satılık
    ABONE OL
    27.07.2020 - 15:49 | | DHA

    1 ton 330 kiloluk boğa 'Paşa', 32 bin liraya satılık

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL’den satışa çıkarıldı. Simental cinsi boğa, heybetiyle ilgi çekti.

    1 ton 330 kiloluk boğa 'Paşa', 32 bin liraya satılık

     

    Darıca’daki kurban pazarında satışa çıkan boğa, ağırlığı ve heybetiyle dikkatleri üzerine çekti. Ardahan’ın Göle ilçesinden getirilen simental cinsi 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL’den satışa çıktı. ‘Paşa’ isimli boğa, pazarın en ağır kurbanlıklarından oldu.

    Boğanın sahibi Ersin Polat, ‘Paşa’ isimli boğanın 3 yaşında olduğunu belirterek, ''Ardahan’ın Göle ilçesinde beslemiş olduğumuz Paşa’mızı satmak için bu sene Darıca kurban pazarına getirdik. Paşa'nın ağırlığı 1 ton 330 kilo, fiyatı ise 32 bin TL. Tüm vatandaşların ilgisini ve sempatisini kazanmış olan Paşa'yı almak isteyen, bakmak isteyen müşterilerimizi bekliyoruz'' dedi.

    Yunan Papaz: Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdiSon dakika gelen habere göre; Yunanistan'da, papaz Evangelos Papanikolaou, 'Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdi' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaretle suçlanan SP'li serbest!

    Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaretle suçlanan SP'li serbest!

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

    Sıradaki Haber