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    HaberlerEkonomi Haberleri 10.4 milyar liralık çek karşılıksız çıktı
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    17.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    10.4 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

    Yılın 9 ayında bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 23.3 bin keşideciye ait 162 bin adet çekin toplam tutarı 10.4 milyar lira oldu.

    10.4 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

    Karşılıksız işlemi yapılan 13.6 bin keşideciye ait toplam 3 milyar lira tutarındaki 44 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 53, çek adedi yüzde 65 ve tekil keşideci sayısı yüzde 50 azaldı.

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, eylül ayı çek raporunu yayımladı.

    Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 10.4 milyon adet olarak kayıtlara geçti. İbraz edilen çeklerin parasal tutarı, yüzde 4 artışla 696 milyar liraya ulaştı. Rapora göre, keşideci adedi yüzde 11 azalarak 427 bin olurken çek tutarı yüzde 4 arttı.

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