27.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
10 bin fidanlık hatıra ormanı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'de kaçak kesim yapılarak tahrip edilen ormanlık alana çeşitli türde 10 binin üzerinde ağaç dikimi yapıldığını ve bu alanın 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı' olarak tescil edildiğini bildirdi.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Aralık 2019 tarihinde Mersin'in eski Mezitli Mahallesi'ndeki 74 dekar ormanlık alanda işgal ve rant amaçlı usulsüz ağaç kesimi yapan şüpheliler hakkında suç zaptı tanzim edildiğini ve konunun yargıya intikal ettirildiğini anımsattı.
Pakdemirli, "Ağaç kesimi yapılarak tahrip edilen 74 dekar alanla bu alanın bitişiğindeki 146 dekar alana fıstıkçamı, kızılçam, servi servi, akasya, dişbudak, akçaağaç, defne, söğüt, okaliptüs, harnup ve ahlat olarak 10 bin 100 ağaç dikildi” dedi.
İlk buğday hasadı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman İşletme Müdürü Adem Kalaycı, Türkiye’deki ilk buğday hasadının Dalaman’dan başladığını söyledi. Kalaycı, “Burada yılda 4 bin 500 ton hububat üretiyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.