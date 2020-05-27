10 bin fidanlık hatıra ormanı

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Aralık 2019 tarihinde Mersin'in eski Mezitli Mahallesi'ndeki 74 dekar ormanlık alanda işgal ve rant amaçlı usulsüz ağaç kesimi yapan şüpheliler hakkında suç zaptı tanzim edildiğini ve konunun yargıya intikal ettirildiğini anımsattı.

Pakdemirli, "Ağaç kesimi yapılarak tahrip edilen 74 dekar alanla bu alanın bitişiğindeki 146 dekar alana fıstıkçamı, kızılçam, servi servi, akasya, dişbudak, akçaağaç, defne, söğüt, okaliptüs, harnup ve ahlat olarak 10 bin 100 ağaç dikildi” dedi.

İlk buğday hasadı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman İşletme Müdürü Adem Kalaycı, Türkiye’deki ilk buğday hasadının Dalaman’dan başladığını söyledi. Kalaycı, “Burada yılda 4 bin 500 ton hububat üretiyoruz” dedi.