10 binlerin hayatını teknolojiyle kolaylaştırdı

Yıl boyu devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Vatandaşlarımızın sahip oldukları potansiyellerini hayata geçirebilmelerine destek olmak, sosyal bariyerleri ortadan kaldırmak ve toplumsal fırsat eşitliği sağlamak için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları kaydetti: “2020’de pandemi süreci dayanışmanın, toplumsal fayda gözeten projelerin ve sosyal hayatın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu hatırlamamızı sağlarken, teknolojinin özellikle bu noktadaki gücünü ortaya koydu. Çeyrek asırdır olduğu gibi 2020’de de 100 bini aşkın vatandaşımızın hayatına değer katabildiğimiz için gururluyuz.” Turkcell’in kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasında şunlar bulunuyor: Zeka Gücü, Engelsiz Eğitim Programı, Engelsiz Spor, İçimdeki Hazine, Hayal Ortağım, Engelsiz Akademi ve Turkcell Diyalog Müzesi.